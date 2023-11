Avatar: Frontiers of Pandora otrzyma tryb fotograficzny, ale są też złe wieści

Pod koniec października do sieci trafił obszerny gameplay z Avatar: Frontiers of Pandora. Premiera wspomnianego tytułu zbliża się natomiast wielkimi krokami, dlatego też nikogo nie powinno dziwić, że studio Massive Entertainment dzieli się kolejnymi szczegółami na temat swojej produkcji. Tym razem dowiedzieliśmy się, czy w Avatar: Frontiers of Pandora dostępny będzie tryb fotograficzny oraz Nowa Gra Plus.

Avatar: Frontiers of Pandora pozwoli uchwycić piękno Pandory. W grze zabraknie jednak innego popularnego wśród graczy trybu

Redakcja Game Informer opublikowała materiał wideo, w którym twórcy Avatar: Frontiers of Pandora odpowiedzieli na kilkadziesiąt pytań związanych z grą. Jedno z nich dotyczyło właśnie trybu fotograficznego, który – jak się okazuje – będzie dostępny we wspomnianej produkcji. Wiadomość ta z pewnością ucieszy miłośników uniwersum wykreowanego przez Jamesa Camerona, których fascynuje tytułowa Pandora.