Długi gameplay z Avatar: Frontiers of Pandora. Zobacz aż 50 minut rozgrywki

W sieci pojawił się długi gameplay z gry Avatar: Frontiers of Pandora – mamy aż 50 minut rozgrywki do obejrzenia.

Już na początku grudnia bieżącego roku na rynku zadebiutuje gra Avatar: Frontiers of Pandora. Z tej okazji w sieci pojawia się coraz więcej materiałów z produkcji – tym razem przychodzimy do Was z naprawdę długim, bo trwającym dokładnie 50 minut filmem z rozgrywki, który udostępniono na kanale GameRiot na YouTubie. Znajdziecie go oczywiście poniżej.

Avatar: Frontiers of Pandora – długi gameplay