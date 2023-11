Avatar: Frontiers of Pandora na nowym wideo. Poznaliśmy zawartość season passa

Premiera Avatar: Frontiers of Pandora zbliża się wielkimi krokami, dlatego w najbliższym czasie powinniśmy być przygotowani na napływ materiałów promocyjnych związanych z grą. Wiemy już, że produkcja od Massive Entertainment i Ubisoft otrzymała złoty status i jest gotowa na debiut. Tym razem twórcy podzielili się specjalnym zwiastunem, który ujawnia dodatkowe informacje na temat przepustki sezonowej.

Avatar: Frontiers of Pandora – co wchodzi w skład przepustki sezonowej?

Posiadacze season passa już w dniu premiery otrzymają dostęp do dodatkowego zadania zatytułowanego Familiar Echoes. Latem przyszłego roku otrzymają pakiet fabularny The Sky Breaker, który zabierze ich w podróż na nowe obszary, gdzie będą świadkiem niepokojących wydarzeń zagrażającym klanom. Kolejny pakiet fabularny Secrets of the Spire pojawi się jesienią, wprowadzając zupełnie nowy region Zachodnich Rubieży, gdzie wydobycia prowadzone przez RDA wyrządzają potworne szkody.



Warto zaznaczyć, że przepustkę sezonową otrzymają posiadacze edycji Gold i Ultimate. Na koniec przypomnijmy, że Avatar: Frontiers of Pandora zadebiutuje już 7 grudnia, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.