Avatar 3 będzie trwał ponad trzy godziny. James Cameron obiecuje odważne wybory

Disney rozpoczyna promocje Avatara 3, który jeszcze pod koniec 2025 roku zadebiutuje w kinach. Co miesiąc w magazynie Empire zostanie opublikowany artykuł, który przyniesie nam nowe materiały z filmu, a także szereg informacji. Już kilka dni temu do sieci trafiły nowe grafiki koncepcyjne, które przedstawiały kolejny klan Na’vi i główną antagonistkę. James Cameron zapowiedział, że Avatar: Fire and Ash zaprezentuje różne odcienie szarości tubylczego ludu księżyca Pandora. Teraz do sieci trafiły kolejne informacje, w tym potwierdzające długi czas trwania nadchodzącej produkcji.

Avatar 3 będzie trwał ponad 3 godziny. James Cameron chce zaskoczyć widzów

Cameron przyznał, że trzecia część Avatara będzie trwać ponad 3 godziny. Wskazał, że metraż jest podobny do Istoty wody, która trwała 3 godziny i 12 minut. Obecnie nie jest jasne, czy Fire and Ash przebije ten rekord dla serii, czy też film będzie trwał trochę krócej. W obecnej wersji trzecia część jest „równej długości” co poprzedniczka. Reżyser dodał, że premiera filmu nie jest zagrożona, gdyż znacząco wyprzedzają harmonogram prac nad postprodukcją.