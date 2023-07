Atlas Fallen na nowym materiale. Szczegóły na temat progresji i eksploracji

Na samym początku deweloperzy przedstawiają nieco informacji na temat fantastycznego świata, w którym rozgrywać będzie się akcja Atlas Fallen. Następnie poświęcono nieco czasu na omówienie systemu poruszania się, który będzie jednym z głównych elementów gry. W trakcie rozgrywki gracze będą mogli korzystać z różnych umiejętności, jak np. surfowanie po piasku, co ma znacząco uatrakcyjnić i ułatwić eksplorację.

Na koniec przypomnijmy, że Atlas Fallen powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 10 sierpnia 2023 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń z przedpremierowego pokazu produkcji studia Deck13 Interactive, to zapraszamy Was do lektury: Atlas Fallen – już graliśmy. Pustynny, ale nie pusty świat.