Atari 400 Mini z kontrolerem CX-40 i 25 grami już w marcu. Nowa zabawka dla wielbicieli gier retro

Już niedługo na ryku pojawi się kolejna odświeżona wersja konsoli retro. Tym razem do sklepów trafi Atari 400 Mini.

Retro Games Ltd. mające na koncie C64 Mini i Amigę 500 Mini, ogłosiło właśnie, że już niedługo do sklepów trafi kolejna licencjonowana konsola retro. Tym razem wybór padł na Atari 400, które debiutowało 45 lat temu. Ten 8-bitowy komputer z 1979 roku został pomniejszony o połowę i otrzymał nazwę Atari 400 Mini.

Zaletą nowej wersji klasycznej konsoli jest fakt, że nie tylko emuluje sprzęt Atari 400, ale także całą gamę 8-bitowych Atari, w tym droższe rodzeństwo 400 – Atari 800, a także XL i XE oraz 5200.

Decydując się na zakup Atari 400 Mini dostaniemy nowoczesne, o połowę mniejsze urządzenie od oryginalnej konsoli z 25 grami na pokładzie. Wśród nich znajdą się: Berzerk, Boulder Dash, Capture the Flag, Lee, Millipede, Miner 2049er, Missile Command, M.U.L.E, Star Raiders 2 i Yoomp.

Atari 400 Mini dla wielbicieli gier retro

Maszyna obsługuje sygnał wyjściowy 720p przy częstotliwości 50 lub 60 Hz i umożliwia przewijanie rozgrywki do tyłu o maksymalnie 30 sekund oraz zapisywanie w dowolnym momencie w jednym z czterech slotów. Na obudowie znajdziemy aż pięć portów USB, obsługujących szereg zewnętrznych urządzeń peryferyjnych, w tym joysticki, gamepady i klawiatury, a nawet można użyć pamięci USB do ładowania własnych gier. W pudełku z konsolą znajdzie się także wersja klasycznego joysticka Atari CX-40 z siedmioma dodatkowymi przyciskami (Retro Games nazywa to THECXSTICK), a także kabel HDMI i przewód zasilający USB.