Assassin’s Creed Valhalla z nową zawartością inspirowaną Monster Hunter: World

Pod koniec listopada gra Assassin’s Creed Valhalla doczekała się rozszerzenia Ostatni Rozdział, które stanowi domknięcie przygód głównego bohatera lub bohaterki. Okazuje się jednak, że Ubisoft nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii rozwoju i wsparcia wspomnianej produkcji. Najnowsza odsłona serii Assassin’s Creed otrzymała bowiem nową zawartość, która powinna przypaść do gustu przede wszystkim fanom Monster Hunter: World.

Assassin’s Creed Valhalla łączy siły z Monster Hunter: World

Wczoraj gracze Assassin’s Creed Valhalla otrzymali możliwość zaopatrzenia się w zestaw przedmiotów nawiązujących do wspomnianej produkcją Capcomu. Do dyspozycji użytkowników oddano zbroję oraz skórkę na wierzchowca, które są inspirowane potworem o nazwie Odogaran. Ponadto kruk głównego bohatera może przybrać formę innej kreatury z Monster Hunter: World o nazwie Legiana.



Nie zapomniano także o nowym orężu. Gracze Assassin’s Creed Valhalla mogą bowiem skorzystać z topora oraz włóczni Garona. Na oficjalnym kanale Ubisoftu na YouTube pojawił się krótki materiał wideo prezentujący opisane wyżej elementy. Całość znajdziecie na dole wiadomości.



Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Valhalla dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony popularnej serii Ubisoftu, to serdecznie zapraszamy do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Valhalla – rabować, palić, nikogo nie oszczędzać.