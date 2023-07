Assassin’s Creed Red ma być ostatnią odsłoną zrealizowaną w „formule Origins”

Dla przypomnienia, w wydanym w 2017 roku Assassin’s Creed Origins w ręce graczy oddano duży otwarty świat, a sama rozgrywka została wzbogacona o systemy RPG. Kolejne odsłony serii – Assassin’s Creed Odyssey oraz Assassin’s Creed Valhalla – znacząco rozwinęły wspomnianą formułę, oferując jeszcze więcej rozwiązań i elementów znanych z produkcji z gatunku RPG. Fani marki Assassin’s Creed najwyraźniej muszą się jednak przygotować na kolejną ewolucję.

Na koniec warto przypomnieć, że już 12 października 2023 roku na rynku zadebiutuje Assassin’s Creed Mirage, które ma stanowić powrót do korzeni serii. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z materiałem wideo przybliżającym postać Basima – głównego bohatera tegorocznej odsłony serii Assassin’s Creed.