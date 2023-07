Assassin's Creed Mirage na nowym zwiastunie. Ubisoft przybliża historię Basima

Po akcie śmiertelnej zemsty Basim ucieka z Bagdadu i dołącza do starożytnej organizacji – The Hidden Ones. Poznając ich tajemnicze rytuały i potężne zasady, udoskonali swoje wyjątkowe zdolności, odkryje swoją prawdziwą naturę i zrozumie nowe wyznanie – takie, które odmieni jego los w sposób, jakiego nigdy nie mógł sobie wyobrazić – czytamy w opisie materiału.