Assassin's Creed: Red w listopadzie? Tak sugeruje najnowszy przeciek

Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, gra Assassin’s Creed: Red od Ubisoftu ma zadebiutować w listopadzie bieżącego roku. Informacje pochodzą od twórczyni internetowej znanej pod pseudonimem Bunny, która współpracuje z francuskim gigantem – podzieliła się nimi na swoim profilu na Twitterze/X.

Assassin’s Creed: Red ma zadebiutować w listopadzie

Co ciekawe, według Bunny będzie to „najprzyjemniejsza” odsłona w całej serii. W swoim wpisie ujawniła dodatkowo, że Ubisoft ma zaprezentować pierwszy pełnoprawny zwiastun jeszcze w maju; towarzyszyć będzie temu najprawdopodobniej ujawnienie oficjalnego tytułu (Assassin’s Creed: Red to jedynie nazwa kodowa). Nieco później – w lipcu – mamy otrzymać dłuższy materiał z fragmentami rozgrywki podczas pokazu Ubisoft Forward.