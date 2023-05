Warto przypomnieć, że Schwarzenegger nie zawsze był taki uprzejmy wobec swojego kolegi po fachu. W książce The Last Action Heroes, autorstwa Nicka de Semlyena, można znaleźć opis sytuacji, w której Schwarzenegger krzyknął kiedyś do Willisa w zatłoczonej restauracji: Wiesz, dlaczego nigdy nie będziesz gwiazdą kina akcji? Kiedy Willis zapytał, dlaczego, Schwarzenegger zgiął rękę i wskazał na swój biceps, mówiąc „masz ręce jak wykałaczki”.

Arnold Schwarzenegger uważa, że Bruce Willis powinien być zapamiętany jako doskonały aktor i dobry człowiek

