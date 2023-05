Recenzja serialu Fubar od Netflixa. Ten twardziel ma jeszcze coś do udowodnienia

Rodzinna praca

Najwyraźniej Arnold Schwarzenegger pozazdrościł Sylvesterowi Stallone’owi wejścia do świata seriali sukcesem Tulsa Kinga i samemu zapragnął spróbować się w nowej formie. Gwiazdy kina akcji jak ognia unikały telewizyjnych produkcji, ale w ostatnich latach wszelkie różnice między filmowymi a serialowymi tytułami na tyle się zatarły, że nawet dla takich aktorów jak Schwarzenegger i Stallone znalazło się miejsce w serialowych propozycjach od platform streamingowych. Zawsze to jakaś odskocznia od taśmowo produkowanych, niskobudżetowych akcyjniaków przeznaczonych od razu do premiery na VOD. Tym bardziej że Arnold Schwarzenegger może spróbować swoich sił w nieco innej formule, przy jednoczesnym zachowaniu swojego statusu nieśmiertelnej gwiazdy kina. Jak więc wypada w Fubar?