Arnold Schwarzenegger: współczesna młodzież to słabeusze i potrzebuje wyzwań, a nie ochrony

Arnold Schwarzenegger nie jest zachwycony młodym pokoleniem, które ma przejąć władzę, i uważa, że to banda słabeuszy. W wywiadzie dla programu Howarda Sterna, Schwarzenegger mówił, że jego zdaniem młodym ludziom, gdy dorosną, należy stawiać większe wyzwania, a nie chronić i rozpieszczać.

Co zbudowało ten kraj? Ludzie, którzy spali? Czy to ludzie, którzy wypruwali sobie żyły w ciężkiej pracy? Chodzi o ciężką pracę. Dlatego mówię… pracuj i bądź twardy. Nie ma drogi na skróty i musisz włożyć w to wysiłek… Ludzki umysł może naprawdę rozwijać się tylko dzięki oporowi. Możesz, tylko wzmocnij swój charakter, stań się naprawdę silną osobą. Jeśli poniesiesz porażkę, jeśli się podniesiesz i będziesz ciężko pracować i będziesz walczył, tym dalej zajdziesz i tym silniejszy się staniesz.