ARK: Survival Ascended masowo przyciąga graczy

ARK: Survival Ascended, czyli odświeżona wersja niezwykle popularnego ARK: Survival Evolved, zadebiutowało na rynku zaledwie parę dni temu. Twórcy z Studio Wildcard mogą już jednak śmiało mówić o sukcesie.

ARK: Survival Ascended ma ogromne problemy z optymalizacją

Póki co ARK: Survival Ascended jest dostępne w ramach usługi Early Access. Wyłącznie na Steam produkcja doczekała się już ponad 14 tys. recenzji. Opinie zostawione przez graczy jednoznacznie wskazują jednak na to, że tytuł ma jeszcze trochę problemów. Odsetek pozytywnych recenzji wynosi 50%, co nie napawa optymizmem. Według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczycie popularności w ARK: Survival Ascended jednocześnie zagrywało się prawie 90 tys. graczy, a liczba zainteresowanych ciągle rośnie.



Jeśli zagłębimy się w komentarze, szybko zauważymy, że głównym winowajcą problemów jest kiepska optymalizacja, co powoduje, że w wielu przypadkach rozgrywka jest wręcz niemożliwa. To kolejna z dużych premier, która ma ogromne problemy z wydajnością. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie z podobnymi trudnościami mierzą się gracze się Cities: Skylines II. W przypadku ARK: Survival Ascended największe problemy mają posiadacze kart AMD.



Twórcy planują, by ARK: Survival Ascended pozostało we wczesnym dostępie przynajmniej do końca 2024 roku. Deweloperzy już wcześniej zapowiedzieli, że w listopadzie gra będzie dostępna również na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.