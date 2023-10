ARK: Survival Ascended zadebiutowało w Early Access na PC. Zobaczcie gameplay

ARK: Survival Ascended zadebiutowało bowiem już we wczesnym dostępie na Steam . Użytkownicy komputerów osobistych mogą skorzystać z premierowej zniżki i kupić wspomnianą produkcję za 187,64 PLN (zamiast 208,49 PLN). Zainteresowani powinni się jednak pospieszyć, ponieważ oferta ważna jest tylko do 1 listopada. Na platformie Valve udostępniono również wymagania sprzętowe, które znajdziecie poniżej.

ARK: Survival Ascended ma znajdować się we wczesnym dostępie do końca 2024 roku. Wersja z Early Access oferuje natomiast dostęp do mapy The Island, a także może pochwalić się oficjalnym wsparciem dla modów. Wildcard Studio zapowiada również, że zamierza słuchać sugestii graczy, a społeczność będzie mieć wpływ na dalszy rozwój produkcji.

We wpisie na oficjalnej stronie marki ARK poinformowano również, że ARK: Survival Ascended ukaże się na PlayStation 5 i Xbox Series X/S dopiero w listopadzie. Wildcard Studio informuje, że powodem opóźnienia konsolowych wersji jest odkrycie „kilku krytycznych błędów” w trybie sieciowym.