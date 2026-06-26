Arc Raiders zmienia system Expeditions. „Mystery rewards” zamiast skill points budzą mieszane reakcje

Nowy system ma ułatwić start nowym graczom, ale weterani nie są zachwyceni.

Wraz ze startem czwartej Expedition 7 lipca, gracze nie otrzymają już stałych punktów umiejętności za jej ukończenie. Zamiast tego pojawią się „mystery rewards”, czyli losowe pakiety zawierające niewielkie ilości Raider Tokenów oraz tymczasowe blueprinty.

Embark Studios wprowadza istotne zmiany do systemu Expeditions w Arc Raiders, zastępując skill points „mystery rewards”. Twórcy tłumaczą decyzję chęcią zmniejszenia frustracji nowych graczy i wyrównania szans w progresji.

Według Embark Studios zmiana ma ograniczyć przewagę weteranów, którzy dzięki wcześniejszym Expedition mogli zgromadzić dodatkowe skill points i szybciej rozwijać postacie . Nowy system ma sprawić, że nowi gracze nie będą czuć się w tyle już na starcie, choć część nagród – jak podkreślają twórcy – ma charakter resetowalny i tymczasowy.

Każde ukończone zadanie w Expedition nadal zapewni nagrody, jednak ich forma została uproszczona i częściowo ograniczona. Stałą walutą pozostają Raider Tokeny, przyznawane w liczbie 150 za każde wykonane wyzwanie, natomiast blueprinty będą pochodziły z wcześniej przygotowanej puli.

Nowy system nie spotkał się jednak z jednoznacznie pozytywnym odbiorem. Według części społeczności usunięcie skill points odbiera Expeditionom sens grindowania i zmniejsza motywację do ich powtarzania. Z kolei według weteranów nagrody w obecnej formie nie rekompensują utraty wcześniejszego systemu progresji.

Z kolei według Embark Studios zmiany są konieczne, by Arc Raiders było bardziej przystępne dla nowych użytkowników i nie tworzyło bariery wejścia opartej na wcześniejszych sezonach.