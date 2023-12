Aquaman przegrywa nawet z The Marvels. DC ma spore zmartwienie, bo ludzie nie chcą oglądać ich filmu

Aquaman i Zaginione Królestwo miał bardzo mizerny start i okazał się kolejną klapą DC. Wytwórnia ma powód do zmartwienia.

Nowy epizod przygód Aquaman, w reżyserii Jamesa Wana, zarobił w dniu premiery zaledwie 14 mln dolarów, a trzeba pamiętać, że w kwotę tę wlicza się również 4,5 mln które film zarobił w dniu przedpremierowych pokazów. Niestety nie jest to wynik na jaki liczyli szefowie DC i Warner. Film z główna rolą Momoi zarobił nawet mniej niż bardzo krytykowany The Marvels, któremu w porównywalnym czasie udało się zgarnąć 21,5 mln dolarów.

Optymistyczne prognozy zakładają, że Aquaman i Zaginione Królestwo jest na dobrej drodze, żeby jeszcze przed świętami zarobić w kinach w USA, 40 mln dolarów. Jednak podobnie jak w przypadku The Marvels jest to kropla w morzu wydatków, jakie poniesiono na produkcję. Oba filmy stworzono za porównywalne pieniądze. Budżet najnowszego Aquamana to 205 mln dolarów, a więc nic dziwnego, że DC zaczyna się bardzo martwić, czy uda się mu zwrócić koszty produkcyjne.

Aquaman i Zaginione Królestwo ma poważne problemy. Ludzie nie chcą tego oglądać

Na drugim miejscu znalazł się Wonka, który w USA też zbytnio nie poszalał i publiczność przyjęła go dość chłodno. Łącznie zarobił w tym kraju 22 mln dolarów, ale już w drugi weekend po premierze, przychody z biletów spadły o 51%.