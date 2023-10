Apple TV+ znowu podrożeje. Podwyżki będą spore

O zmianach w cen usłyszeli już subskrybenci wielu serwisów streamingowych - Spotify, Netflix i Disney+, a teraz dołącza do tego grona Apple. Amerykański koncern zapowiedział zmiany w cennikach, a niektóre z nich to prawie połowa dotychczasowej stawki. W tej chwili znane są ceny dla odbiorców w USA, ale wkroczenie wyższych cen do innych regionów to z pewnością kwestia niedługiego czasu.