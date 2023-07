Anya Chalotra zagrała Yennfer, bo twórcy chcieli „rzucić wyzwanie standardom piękna”

Trzeci sezon Wiedźmina już w całości dostępny jest na Netflixie. To ostatnie odcinki, w których Henry Cavill wcielił się w Geralta, a według Tomasza Bagińskiego, od kolejnych sezonów to Ciri stanie się najważniejszą postacią serialu. Twórcy zafundowali Cavillowi widowiskowe zakończenie, gdzie aktor mógł kolejny raz sprawdzić swoje umiejętności walki mieczem. Redanian Intelligence podało, że pierwotna wersja finałowej sceny z zakończenia trzeciego sezonu Wiedźmina miała wyglądać trochę inaczej. Dla produkcji Netflixa odejście Cavilla to duża strata, który był ulubieńcem fanów. Widzowie często narzekali na pozostałych aktorów w serialu, szczególnie Anyę Chalotrę, która wciela się w Yennefer. W najnowszym wywiadzie dla Variety Sophie Holland, która była odpowiedzialna za casting do Wiedźmina, opowiedziała o poszukiwaniu aktorki do roli ukochanej Geralta.