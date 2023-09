Antoine Fuqua, reżyser Bez litości, chce nakręcić film o Batmanie

Co prawda Antoine Fuqua udowodnił już wielokrotnie, że zna się na swoim fachu, ale nigdy wcześniej nie zapuścił się jeszcze w obszar filmów o superbohaterach . To może oznaczać tylko jedno, teraz może być idealny moment, aby zacząć.

Jeśli miałoby do tego dojść, Antoine Fuqua, musiałby najpierw zostać zatrudniony przez szefa kreatywnego DC i wizjonera Strażników Galaktyki, Jamesa Gunna. Został on wyznaczony do kreowania przyszłości DCU w listopadzie 2022 r., po udanym wejściu do DC z filmem Legion samobójców. Chociaż szczegóły dotyczące nadchodzących filmów DCU pod kierownictwem Gunna są trzymane w tajemnicy, wydaje się, że przez co najmniej kilka następnych lat dla Fuquy nie znajdzie się miejsce do reżyserowania czegokolwiek o Batmanie.

Antoine Fuqua marzy o filmie o Batmanie

Z drugiej strony, DC zaczęło się rozszerzać, tworząc szeroką gamę mieszanych kanonów, głównie połączonych poprzez wieloświat, jak widać w ostatnich odsłonach, takich jak Flash. Co więcej, Warner Brothers ogłosiło niedawno plany wyprodukowania trylogii animowanych filmów Liga Sprawiedliwości, będących adaptacją fabuły komiksu Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, co potencjalnie umożliwi Antoine’owi Fuqua wyreżyserowanie filmu o Batmanie mieszczącego się w kanonie animowanego DC Elseworlds.