Another Code: Recollection na nowym zwiastunie. Nintendo przypomina o premierze odświeżonej edycji gier z DSa

Nintendo przypomina, że dzisiaj ma miejsce premiera kolekcji gier Another Code: Recollection. Niegdyś klasyczna, a dziś mocno przeprojektowana i unowocześniona przygodówkę point-and-click, która mieści się również w definicji gatunku visual novel. Z tej okazji do sieci trafił nowy zwiastun, promujący odświeżoną edycję dawnych hitów.

Another Code: Recollection to zestaw dwóch odświeżonych gier, które ukazały się w 2005 roku na Nintendo DS (Another Code: Two Memories) i cztery lata później na Wii (Another Code: R – A Journey into Lost Memories). Warto przypomnieć, że obie produkcje Trace Memory zostały oryginalnie wydane na Nintendo DS., a teraz podjęto próbę ich odświeżenia i przybliżenie jej szerszemu gronu odbiorców, czemu ma służyć ogólnoświatowa premiera na Switchu.

Nintendo przygotowało ulepszone wersje obu oryginalnych gier, z odnowioną grafiką, w pełni eksplorowanymi środowiskami, nowymi nagraniami dubbingów, łamigłówkami i muzyką. Dodano także opcjonalny systemy podpowiedzi i nawigacji, aby pomóc graczom, którzy są nowicjuszami w grach przygodowych.

Zwiastun premierowy Another Code: Recollection