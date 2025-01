Anime Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów zadebiutuje na platformie Max już w lutym

Informację o pojawieniu się Wojny Rohirrimów w VOD, potwierdzono w najnowszym wideo promocyjnym Max, prezentującym program na luty 2025 roku. Dokładna data premiery jeszcze nie została podana, ale będzie to prawdziwa gratka dla fanów LOTR, a to z tego względu, że po premierze animacji, Max będzie oferowało niemal wszystko co związane z Władcą Pierścieni w jednym miejscu.

Przypomnijmy przy okazji o czym opowiada animacja Wojna Rohirrimów. Film przenosi widzów 183 lata przed wydarzenia z trylogii Petera Jacksona, koncentrując się na historii Helm Hammerhanda i jego córki, Héry, która prowadzi opór przeciwko śmiertelnemu wrogowi. Córka Helma odgrywa kluczową rolę w tej walce, prowadząc opór i próbując ocalić swój lud w obliczu przeważających sił przeciwnika. Anime ukazuje poświęcenie, odwagę i determinację w czasach chaosu oraz wprowadza widzów w mniej znany rozdział historii Śródziemia. W rolach głównych występują Brian Cox i Gaia Wise, a reżyserem produkcji jest Kenji Kamiyama. Niestety, animacja nie zdobyła wystarczającego uznania w momencie kinowej premiery, co realnie przełożyło się na szybkie przeniesienie materiału do streamingu. Sprawdźcie przy okazji jak poradziła sobie produkcja w naszych oczach.

Premiera Wojny Rohirrimów na Max zbiegnie się z innymi ciekawymi tytułami, takimi jak trzeci sezon The White Lotus, Waitress: The Musical, Elevation oraz We Live in Time od A24, więc w lutym będzie co oglądać. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun anime: