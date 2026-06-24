Anime Iron Wok Jan prezentuje zwiastun i nową obsadę. Tomokazu Sugita wcieli się w XO Sauce Ryu

Nadchodzące anime telewizyjne Iron Wok Jan ujawniło nową grafikę promocyjną, główny zwiastun w wersji “behind-the-scenes” oraz kolejnych członków obsady przed premierą zaplanowaną na 5 lipca. Za produkcję animacji odpowiada studio TROYCA. Twórcy potwierdzili również, że do obsady dołączy Tomokazu Sugita, który użyczy głosu postaci Ryujiemu Bito, lepiej znanemu jako XO Sauce Ryu.

Anime Iron Wok Jan z datą premiery i zwiastunem

Ryu to specjalista od kuchni wykorzystującej sos XO podczas kulinarnych pojedynków. Jest niezwykle groźnym rywalem, który darzy Otaniego wielkim podziwem i zyskał renomę dzięki udziałowi w ryzykownych pojedynkach kulinarnych o wysoką stawkę. Sam Tomokazu Sugita nie krył swojego entuzjazmu związanego z dołączeniem do projektu: