Anime Iron Wok Jan prezentuje zwiastun i nową obsadę. Tomokazu Sugita wcieli się w XO Sauce Ryu

Poznaliśmy nowe szczegóły i zwiastun anime Iron Wok Jan.
Nadchodzące anime telewizyjne Iron Wok Jan ujawniło nową grafikę promocyjną, główny zwiastun w wersji “behind-the-scenes” oraz kolejnych członków obsady przed premierą zaplanowaną na 5 lipca. Za produkcję animacji odpowiada studio TROYCA. Twórcy potwierdzili również, że do obsady dołączy Tomokazu Sugita, który użyczy głosu postaci Ryujiemu Bito, lepiej znanemu jako XO Sauce Ryu.
Anime Iron Wok Jan z datą premiery i zwiastunem
Ryu to specjalista od kuchni wykorzystującej sos XO podczas kulinarnych pojedynków. Jest niezwykle groźnym rywalem, który darzy Otaniego wielkim podziwem i zyskał renomę dzięki udziałowi w ryzykownych pojedynkach kulinarnych o wysoką stawkę. Sam Tomokazu Sugita nie krył swojego entuzjazmu związanego z dołączeniem do projektu:
Czytałem oryginalną mangę na bieżąco, kiedy była wydawana. Na początku nie mogłem uwierzyć, że naprawdę doczeka się adaptacji anime. Byłem naburmuszony, ponieważ nie było nawet żadnego przesłuchania, a potem nagle dowiedziałem się, że dostałem rolę Ryu od sosu XO. Mój entuzjazm osiągnął szczyt. O tak!!
Do zespołu produkcyjnego dołączyli także Atsushi Okuda i Chihiro Hanamura jako reżyserzy animacji scen kulinarnych, Ken Naito jako dyrektor artystyczny oraz Mitsutaka Iguchi na stanowisku reżysera CGI. Motywem końcowym anime będzie utwór Naita Akuma (Płaczący Diabeł) wykonywany przez Emunimini.
GramTV przedstawia:
Głównym bohaterem serii jest Jan Akiyama, niezwykle ambitny i agresywnie nastawiony chiński kucharz, który przybywa do restauracji Gobancho Hanten. Jako wnuk legendarnego szefa kuchni Kaiichiro Akiyamy został wychowany w surowej dyscyplinie kulinarnej i wierzy, że gotowanie polega przede wszystkim na pokonywaniu przeciwników w pojedynkach. Odmienne podejście do sztuki kulinarnej prezentuje Kiriko Gobancho, dziedziczka restauracji. Uznawana już za kucharkę najwyższej klasy uważa, że jedzenie powinno być przygotowywane przede wszystkim dla klientów. Jej eleganckie, dekoracyjne techniki posługiwania się nożem stoją w całkowitej sprzeczności z brutalnym stylem Jana, przez co ich filozofie nieustannie się ścierają. Istotną rolę odgrywa również Takao Okonogi, praktykant pracujący w Gobancho Hanten. Choć wciąż brakuje mu doświadczenia, potrafi zachować zimną krew pod presją i szybko nawiązuje relację z Janem, mimo jego trudnego charakteru.
Premiera telewizyjnego anime Iron Wok Jan odbędzie się już 5 lipca. Zobaczcie zwiastun:
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