Andrzej Sapkowski lubi Wiedźmina od Netflixa. Ale nie chce być zaangażowany w powstawanie serialu

Nigdy. Co roku odwiedza plan serialu, oprowadzamy go, plan mu się bardzo podoba, jest bardzo podekscytowany różnymi rzeczami, że te wielkie, ogromne pomysły stają się rzeczywistością. Był np. w Kaer Morhen, największym planie, jaki zbudowaliśmy. I on to uwielbia, ale zdecydowanie nie [angażuje się]. On chce się spotkać i wraca do domu, do Łodzi, mówiąc: "super, powiedz mi, kiedy skończycie".

[Sapkowski] dostaje wszystkie scenariusze, wiem, że ogląda odcinki, wiem, że je lubi, ale nie chce być zaangażowany w codzienny proces powstawania serialu.