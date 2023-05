Amnesia: The Bunker na obszernej rozgrywce. Czas zwiedzić przerażający bunkier

W połowie kwietnia poinformowano, że Amnesia: The Bunker zadebiutuje na rynku nieco później, niż wcześniej zapowiadano . Na szczęście wygląda na to, że twórcom udało się uporać ze wszelkimi problemami i fani nie muszą obawiać się kolejnych opóźnień. Na kilka tygodni przed planowaną premierą deweloperzy ze studia Frictional Games opublikowali bowiem obszerny gameplay ze swojej produkcji.

Na koniec przypomnijmy, że Amnesia: The Bunker zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X/ już 23 maja 2023 roku. Warto pamiętać, że nadchodząca produkcja studia Frictional Games trafi w dniu swojej premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nowej odsłony serii Amnesia na PC.