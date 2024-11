Amazon szykuje nowy hit sci-fi. Twórcy The Expanse powracają z nowym serialem

Twórcy hitowego The Expanse powracają z zupełnie nowym serialem sci-fi. Serwis Variety poinformował, że ci sami twórcy ponownie nawiązali współpracę z Amazonem, na mocy której powstanie serialowa adaptacja serii książek The Captive’s War autorstwa Jamesa S. A. Corey’a. Za projekt odpowiedzialna będzie nowo powstała transmedialna firma Expanding Universe, założona przez twórcę The Expanse. Co wiemy o ich nowym projekcie?

The Captive’s War – t wórcy The Expanse tworzą nowy serial dla Amazona

Expanding Universe zostało założone przez Narena Shankara, showrunnera The Expanse, a także reżysera Brecka Eisnera oraz bestsellerowych powieściopisarzy i scenarzystów Daniela Abrahama i Ty Francka, którzy publikowali książki z serii The Expanse właśnie pod pseudonimem James S.A. Corey. Teraz tworzą zupełnie nową serię, która może ponownie podbić serca fanów science fiction.