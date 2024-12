Amazon Prime Video na grudzień pełen hitów. To będzie mocna premiera na platformie

Poznaliśmy listę nowości, jakie pojawią się na platformie Prime Video w grudniu. W serwisie Amazona najważniejszą premierą nadchodzących tygodni będzie Secret Level, czyli serialowa antologia, w której każdy odcinek skupi się na innej grze. Będzie to nie lada gratka dla fanów Warhammera 40.000, God of Wara, Dungeons & Dragons, czy Sifu oraz The Outer Worlds. Ciekawie zapowiada się również nowy serial kryminalny Lepko – najsłodszy skok w historii, a warto również zwrócić uwagę na film Twoja wina.

Interesująco prezentuje się także oferta filmów na licencji, które pojawią się w Prime Video w grudniu. Subskrybenci platformy Amazona obejrzą takie produkcje, jak Zaułek koszmarów, Mój sąsiad Adolf, Mój syn Ezra, Był sobie kot, Book Club. Następny rozdział, Egzorcyzm oraz Szybcy i wściekli 10. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Video – oferta na grudzień 2024

3 grudnia - Jack in Time for Christmas

5 grudnia - Glitter and Greed: The Lisa Frank Story: sezon 1

5 grudnia - The Red Virgin

6 grudnia - Lepko – najsłodszy skok w historii: sezon 1

10 grudnia - Secret Level: sezon 1

19 grudnia - Beast Games: sezon 1

27 grudnia - Twoja wina

Amazon Prime Video – produkcje na licencji w grudniu 2024