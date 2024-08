Amazon Prime Gaming z 3 dodatkowymi grami. Prezenty dla fanów Władcy Pierścieni

Już w najbliższy czwartek na platformie Prime Video zadebiutują pierwsze trzy odcinki drugiego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy. Z tej okazji Amazon zrobił wszystkim subskrybentom niezwykły prezent i w ramach usługi Prime Gaming udostępnił trzy gry osadzone w świecie Śródziemia. Gracze mogą w ramach abonamentu zagrać w Śródziemie: Cień Mordoru, Śródziemie: Cień Wojny oraz LEGO The Lord of the Rings: Władca Pierścieni. Poniżej znajdziecie więcej szczegółów.

Od dzisiaj do końca września możecie odebrać bez żadnych dodatkowych opłat Śródziemie: Cień Mordoru oraz LEGO The Lord of the Rings: Władca Pierścieni na Prime Gaming. Obie gry zostaną dodane do Waszego konta na platformie GOG. Z kolei Śródziemie: Cień Wojny dostępne jest za darmo dla subskrybentów w ramach usługi Amazon Luna.