Alone in the Dark zachwyca klimatem. Do sieci trafił 17-minutowy gameplay

Już na początku grudnia twórcy Alone in the Dark poinformowali o kolejnym opóźnieniu. Deweloperom ze studia Pieces Interactive i firmie THQ Nordic zależało bowiem na spokoju w okresie świąt Bożego Narodzenia, dlatego zrezygnowano ze styczniowej premiery wspomnianej produkcji. Zgodnie z zapowiedziami reboot kultowej serii horrorów zadebiutuje na rynku za nieco ponad dwa miesiące. Wczoraj natomiast w sieci pojawił się obszerny gameplay, który zapowiada, że fani gatunku mają na co czekać.

Alone in the Dark na 17-minutowym gameplayu. Reboot kultowej serii horrorów ma szansę podbić serca fanów gatunku

Najnowsze fragmenty rozgrywki z Alone in the Dark zostały opublikowane przez redakcję Game Informer. Serwis udostępnił aż 17-minutowy gameplay, który pozwala sprawdzić, jak w akcji radzi sobie Emily Hartwood. W nadchodzącej produkcji studia Pieces Interactive gracze będą mieli również okazję wcielić się w Edwarda Carnby'ego. Ścieżki obu postaci mają się natomiast od siebie różnić, co ma zachęcić użytkowników do przynajmniej dwukrotnego ukończenia gry.