Alone in the Dark wygląda naprawdę dobrze. Horror otrzymał 7-minutowy gameplay

Alone in the Dark miało zadebiutować na rynku pod koniec października. Już na początku września poinformowano jednak, że na produkcję studia Pieces Interactive będzie trzeba poczekać do stycznia 2024 roku. Deweloperzy oraz wydawca – firma THQ Nordic – postanowili bowiem uniknąć bezpośredniego starcia z takimi tytułami jak Alan Wake 2 czy Marvel’s Spider-Man 2. Wczoraj natomiast w sieci pojawił się nowy gameplay z nadchodzącego rebootu kultowej serii horrorów, który zapowiada, że fani gatunku mają na co czekać.

Alone in the Dark prezentuje się świetnie. Gameplay pokazuje w akcji głównych bohaterów

Do sieci trafił bowiem ponad 7-minutowy gameplay z Alone in the Dark, który pozwala przyjrzeć się najważniejszym elementom produkcji. Materiał skupia się głównie na eksploracji klimatycznych i mrocznych lokacji, a także na rozmowach z postaciami niezależnymi. Nie zabrakło oczywiście również walki z przerażającymi kreaturami.