Alone in the Dark pozwoli przenieść się w czasie. Wszystko dzięki edycji Deluxe

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję obejrzeć 17-minutowy gameplay z Alone in the Dark. Wczoraj natomiast do sieci trafił kolejny materiał promocyjny poświęcony nadchodzącej produkcji studia Pieces Interactive. Wydawca – firma THQ Nordic – postanowił przypomnieć graczom o edycji Deluxe. Zgodnie z zapowiedziami droższa wersja rebootu kultowej serii horrorów zapewni użytkownikom dostęp do całkiem ciekawych dodatków.

THQ Nordic stara się przekonać graczy do kupna droższej wersji Alone in the Dark

Gracze, którzy zdecydują się na zakup Alone in the Dark w edycji Deluxe, otrzymają m.in. pakiet kostiumów Derceto 1992. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ wspomniany bonus pozwoli użytkownikom zmienić wygląd głównych bohaterów na modele z pierwszego Alone in the Dark, które debiutowało na rynku właśnie w 1992 roku. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się dość zabawnie.