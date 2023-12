Remedy zapowiedziało, że jeszcze w tym miesiącu spełni swoją obietnicę, dodając do Alana Wake’a 2 nowy tryb rozgrywki. Będzie jeszcze trudniej nież przedtem.

Remedy ma zamiar w końcu zrealizować swoją obietnicę. Od jakiegoś czasu wiadomo było, że Alan Wake 2 dostanie nowy tryb rozgrywki - New Game+, który sprawi, że będzie zdecydowanie trudniej niż poprzednio. Do tej pory nie było jasne, kiedy pojawi się oczekiwana aktualizacja, ale studio potwierdza, że trafi ona do graczy jeszcze w grudniu.