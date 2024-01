Aktywiści biją na alarm - Hollywood zatrudnia coraz mniej kobiet. Nawet wielki sukces Barbie nie zmienił podejścia wytwórni

Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że Hollywood stawia na mężczyzn. I chociaż to Barbie w reżyserii Grety Gerwig stała się w minionym roku największym przebojem, zarabiając rekordową kwotę w dziejach branży, to wytwórnie filmowe zdają się tego nie zauważać i wciąż chętniej zatrudniają filmowców płci męskiej .

Centrum Studiów nad Kobietami w Telewizji i Filmie na Uniwersytecie Stanowym w San Diego ustaliło, że kobiety stanowiły zaledwie 16% reżyserów 250 najbardziej dochodowych filmów, co stanowi spadek w porównaniu z 18% w 2022 r. Nieco lepiej wygląda sprawa, jeśli spojrzy się na listę reżyserów filmów zarabiających największe pieniądze. W minionym roku to kobiety nakręciły 14% ze 100 najpopularniejszych widowisk 2023 roku. Jest to nieznaczny skok w porównaniu do 2022 roku, kiedy to panie stanowiły tylko 11% reżyserek.

Analizie poddane zostały także inne profesje związane z branżą filmową. Zdaniem badaczy tam również nie jest najlepiej, ponieważ kobiety stanowiły 22% wszystkich reżyserów, scenarzystów, producentów, producentów wykonawczych, montażystów i operatorów pracujących nad 250 najbardziej dochodowymi filmami. Oznacza to spadek z 24% w 2022 r. Co więcej, w 75% najbardziej dochodowych filmów zatrudnionych było 10 lub więcej mężczyzn w na kluczowych stanowiskach za kulisami, a zaledwie 4% zatrudniało 10 lub więcej kobiet.

Hollywood nie chce zatrudniać kobiet

Kobiety stanowiły 26% producentów, 24% producentów wykonawczych, 21% redaktorów, 17% scenarzystów, 14% kompozytorów i 7% operatorów. Wśród wymienionych profesji, jedynie kompozytorki odnotowały wzrost o 6%, za to w pozostałych wymienionych obserwowany jest stały spadek.