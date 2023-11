Aktorska wersja Jak wytresować smoka z niewielkim opóźnieniem, ale i tak może być problem

Premiera, która została najpierw zaplanowana na 14 marca 2025 r., została teraz przesunięta na 13 czerwca. Sprawia to, że widowisko Universalu będzie musiało konkurować z filmem Pixara, który ma wyjść w tym samym czasie, ale wciąż nie znamy jego tytułu.

Nowa data premiery aktorskiego Jak wytresować smoka

Dlatego przesunięcie premiery Jak wytresować smoka na akurat ten termin, nie było chyba najlepszym pomysłem. Mimo, że animowane edycje tego filmu zostały ciepło przyjęte przez widownię, to równoległa premiera z produkcją Pixara, który zawsze przyciąga do kin tłumy, może spowodować dylemat u widzów, co wybrać.