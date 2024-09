Aktor z Morbiusa przyznaje: "Zagrałem w tym filmie by spłacić hipotekę"

Jared Harris dzieli się szczerą perspektywą swego udziału w Morbiusie. Jak wiadomo, film nie przekonał ani krytyków, ani widzów. Zebrał fatalne recenzje, co przełożyło się na jeszcze gorsze wyniki finansowe. Aktor, który wcielił się w filmie w Emila Nikolsa podkreśla jednak, że zachowuje “poczucie humoru” w stosunku do tego filmu.

W filmie Morbius, opartym na postaci z komiksów Marvela, Jared Leto wciela się w rolę tytułowego biochemika, który stara się wyleczyć z rzadkiej choroby krwi, ale w wyniku eksperymentu zaraża się formą wampiryzmu. W obsadzie, obok Leto i Harrisa, znaleźli się również Matt Smith, Adria Arjona, Al Madrigal i Tyrese Gibson. Reżyserem filmu jest Daniel Espinosa.

Morbius jest częścią filmowego uniwersum Spider-Mana, tworzonego… bez jego udziału. Kraven Łowca, Venom – to inne filmy, któe skupiają się na antagonistach słynnego bohatera, bo do przeniesienia ich przygód na ekran prawo ma Sony. Bardzo jednak możliwe, że się to zmieni i antagoniści Pajęczaka wkroczą do MCU, za sprawą szykowanej nowej umowy między Sony a Marvelem. Oficjalnych decyzji póki co brak.

Jarred Harris niedawno wypowiedział się krytycznie na temat produkowanej właśnie nowej adaptacji Harry’ego Pottera.