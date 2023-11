Akademia Pana Kleksa z nowym utworem. Całkiem Nowa Bajka z udziałem Bedoesa 2115

W utworze usłyszymy IGO, Kaśkę Sochacką, Mroza, Artura Rojka, Brodkę, Ralpha Kaminskiego, Bedoesa 2115 i Sokoła. Piosenka jest nową wersją legendarnego utworu Witajcie w naszej bajce z pierwszej filmowej ekranizacji przygód Pana Kleksa. Poniżej zobaczycie teledysk do Całkiem Nowej Bajki. Dodatkowo wszystkie przychody uzyskane z dystrybucji utworu zostaną przekazane na rzecz podopiecznych Fundacji One Day.

To jest sentymentalna podróż. Oglądałem wszystkie części Pana Kleksa. Miałem też, co istotne, ścieżkę dźwiękową na winylu, więc tych wszystkich legendarnych już piosenek słuchałem na gramofonie. Jestem też na ścieżce nowego Pana Kleksa. Dla mnie to jest coś świetnego szczególnie, że tutaj zebraliśmy naprawdę znakomitych artystów – wyznał Mrozu.