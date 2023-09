Akademia Pana Kleksa - sanah w utworze Jestem Twoją Bajką

Zbliża się premiera nowej wersji Akademii pana Kleksa, która uwspółcześnia klasyczną baśń Jana Brzechwy. Wygląda na to, że nowa adaptacja została przygotowana w taki sposób, by przyciągnąć zarówno najmłodszych widzów, jak i tych, którzy mają wspomnienia z kultowej produkcji z lat 80., w której Piotr Fronczewski odgrywał główną rolę. Dlatego zarówno ci, którzy po raz pierwszy spotkają się z historią Pana Kleksa, jak i ci, którzy już go znają, znajdą tu coś dla siebie. My zachęcamy do wysłuchania najnowszej piosenki z filmu w wykonaniu sanah oraz obejrzenia teledysku do utworu Jestem Twoją Bajką. Wideo znajdziecie poniżej.

Akademia pana Kleksa trafi do kin na początku stycznia

Film opowiada historię pozornie zwykłej dziewczynki, Ady Niezgódki, która pewnego dnia trafia do tytułowej Akademii prowadzonej przez Ambrożego Kleksa. Nie jest to jednak zwykła szkoła z nudnymi lekcjami, ale świat pełen magicznych światów znanych z bajek. Ada rozwija swoje niesamowite umiejętności pod czujnym okiem profesora Kleksa. Wpada również na ślad wielkiej tajemnicy, która pozwoli rozwikłać zagadkę jej rodziny sprzed wielu lat.



Za reżyserię filmu odpowiada Maciej Kawulski (Underdog, Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa), zaś scenariusz napisał Krzysztof Gureczny. W roli Ambrożego Kleksa zobaczymy Tomasza Kota, a w Adę Niezgódkę wcieliła się Antonina Litwiniak. Na ekranach zobaczymy również Piotra Fronczewskiego. Koniecznie dajcie znać, jak podoba Wam się piosenka oraz teledysk.



Akademia Pana Kleksa trafi do kin już 5 stycznia.