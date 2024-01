Akademia Pana Kleksa wielkim hitem. Rekordowa liczba widzów po premierowym weekendzie

Akademia Pana Kleksa miała swoją oficjalną premierę w ubiegły piątek. Od okresu świątecznego najnowszy film w reżyserii Macieja Kawulskiego można było przedpremierowo oglądać w kinach. Podczas trwających osiem dni pokazów przed premierą produkcję obejrzało aż 437 tysięcy widzów, co stanowi rekord dla takich seansów. Film nie stracił na zainteresowaniu widzów w premierowy weekend i dystrybutor pochwalił się, że Akademię Pana Kleksa obejrzało już 840 tysięcy widzów.

Foto: Next Film

Akademia Pana Kleksa z rekordową widownią po premierowym weekendzie

Wynik ten obejmuje pokazy przedpremierowe oraz premierowy weekend. Podano, że jest to najlepszy wynik po weekendzie otwarcia w polskich kinach wśród wszystkich filmów od 2020 roku, czyli od czasów pandemii. Wygląda więc na to, że pomimo kiepskich recenzji i mieszanych opinii widzów, nie przeszkodzi to nowej Akademii Pana Kleksa w staniu się wielkim hitem.