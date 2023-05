Air – film Bena Afflecka – pojawi się wkrótce w Prime Video

Jeśli nie udało się Wam zobaczyć Air w kinach , nie ma powodów do rozpaczy. Nowe widowisko Bena Afflecka będzie dostępne w Amazon Prime i to jeszcze w maju .

Film odkrywa kulisy umowy między Nike a supergwiazdą koszykówki Michaelem Jordanem, która doprowadziła do powstania Air Jordanów, kultowego modelu butów tej marki. Do dzisiaj popularność tego obuwia jest ogromna na całym świecie. Dodatkowym smaczkiem był fakt, że film ten trafił najpierw do kin, co było bezprecedensowym posunięciem ze strony Amazona. Jak wiadomo filmy studia zawsze miały premierę na platformie streamera.

Air Bena Afflecka w Amazon Prime Video

Ben Affleck pełni w Air podwójną rolę. Jest reżyserem filmu, a także wcielił się w postać współzałożyciela Nike, Phila Knighta. W filmie możemy zobaczyć także kilka innych znanych nazwisk, jak choćby: Matt Damon, Jason Bateman, Viola Davis i Marlon Wayans. Postać samego Jordana nie pojawia się w filmie. Dlaczego?