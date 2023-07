Akcja serialu rozgrywa się na tej samej osi czasu co The Mandalorian, a centralną postacią jest Ahsoka Tano, była uczennica Anakina Skywalkera. Tano (Rosario Dawson) nigdy wcześniej nie pojawiała się w filmach i serialach aktorskich, za to była niezwykle ważną postacią w kreskówce Gwiezdne wojny: Wojny klonów. Dopiero później przyszedł jej czas w Star Wars: Rebelianci i w drugim sezonie Mandalorianina.

Ahsoka – nowy zwiastun