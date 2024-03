Against the Storm to prawdziwy hit. Fenomenalna sprzedaż polskiej gry na Steam

W grudniu 2023 roku Against the Storm opuściło wczesny dostęp i zadebiutowało na rynku w pełnej wersji. Gra polskiego studia Eremite Games spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony graczy. Okazuje się jednak, że cała masa pozytywnych opinii to nie jedyny powód do radości. Rodzima strategia może się bowiem pochwalić również fantastycznymi wynikami sprzedaży na Steam.

Against the Storm sprzedaje się fenomenalnie na Steam. Polska strategia podbiła platformę Valve

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Against the Storm przekroczyła już milion egzemplarzy. Trzeba przyznać, że to naprawdę fantastyczny wynik, zwłaszcza że wspomniany wynik dotyczy wyłącznie platformy Valve. Produkcja Eremite Games dostępna jest natomiast również na GOG.com, Epic Games Store oraz w sklepie Microsoftu.