Adore – nowy zwiastun zdradza datę premiery

Adore to gra akcji polegająca na kolekcjonowaniu stworzeń, które trafiają do dyspozycji głównego bohatera, Lukha. Jest on w stanie kontrolować swoją trzódkę i wykorzystywać ją do wspólnej walki.

Adore oferuje elastyczny styl rozgrywki, dostosowujący się do schwytanych i posiadanych stworzeń. Każde z nich ma bardzo różne cechy i zdolności. Do tego dochodzi system synergii, cechy i zdolności specjalne, które pozwalają na jeszcze bardziej zróżnicowane style gry i potężne kombinacje w trakcie walki.