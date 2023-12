Adam Driver rozwiewa wątpliwości odnośnie swojego powrotu do Gwiezdnych Wojen

Fani są zgodni, że występ Adam Drivera w Gwiezdnych Wojnach, można zaliczyć do udanych. Aktor wyjaśnił, jaka jest przyszłość jego roli.

Nic więc dziwnego, że wielu chętnie ponownie zobaczyłoby na ekranie Adama Drivera. Niestety aktor ma na ten temat odmienne zdanie i wygląda na to, że nie jest zainteresowany powrotem do roli w Gwiezdnych Wojnach. W jednym z odcinków podcastu SmartLess Driver dał jasno do zrozumienia, że nie będzie kontynuował współpracy z Disneyem.

Adam Driver nie wróci do roli Kylo Rena