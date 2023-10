Adam Driver w nowym, emocjonującym zwiastunie filmu Ferrari

Neon wypuścił nowy zwiastun filmu biograficznego, skupiającego się na postaci Enzo Ferrari . Człowieka, bez którego determinacji, współczesna motoryzacja z pewnością nie byłaby taka sama. Film Manna dotyka tematu bardzo bliskiego Włochom, dlatego został on przyjęty owacjami na festiwalu w Wenecji . Jednak pierwsze recenzje tego widowiska potwierdzają także, że jest to bardzo dobry film.

Film opowiada historię, która rozpoczęła się latem 1957 roku, kiedy były kierowca wyścigowy Enzo Ferrari przeżywa kryzys. Bankructwo zagraża fabryce, którą on i jego żona Laura (Penélope Cruz), zbudowali z niczego 10 lat wcześniej. Ich małżeństwo targane jest licznymi problemami i troskami. Tymczasem pasja kierowców i chęć wygranej popychają ich do udziału w morderczym wyścigu na dystansie tysiąca mil, przebiegającego przez całe Włochy – nazwanego Mille Miglia.

Adam Driver w najnowszym zwiastunie filmu Ferrari

Był to wyścig przebiegający drogami publicznymi północnych Włoch, organizowany w latach 1927-1957 (trzynaście razy przed II wojną światową i jedenaście razy po roku 1947). Wśród kierowców najwięcej razy triumfował Clemente Biondetti. W przeciwieństwie do nowoczesnych rajdów, w Mille Miglia samochody o mniejszej pojemności skokowej i wolniejsze startowały jako pierwsze. Dzięki temu organizatorzy zminimalizowali okres, kiedy to drogi musiały zostać zamknięte, a ratownicy i obsługa wyścigu pełniła swoje funkcje. Z organizacji wyścigu zrezygnowano po dwóch śmiertelnych wypadkach.