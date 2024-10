A Quiet Place: The Road Ahead na długim gameplayu. Dziś premiera horroru od Stormind Games

Już dzisiaj w ręce graczy trafi A Quiet Place: The Road Ahead. YouTuber theRadBrad udostępnił natomiast ponad godzinny fragment z rozgrywki, który pozwala się przyjrzeć horrorowi od Storming Games. Pełen materiał znajdziecie na dole wiadomości.

Przypomnijmy, że A Quiet Place: The Road Ahead zapewni od 8 do 12 godzin zabawy, w zależności od tego, na jaki poziom trudności zdecydują się gracze. Na długość rozgrywki wpłynie również opcjonalna zawartość. Jak już wspomnieliśmy powyżej, gra zapewni też nietypową mechanikę, polegającą na rozgrywce w całkowitej ciszy w celu uniknięcia wrażliwych na dźwięki potworów. Gracze będą mogli zatem włączyć mikrofon i jeszcze bardziej wczuć się w wydarzenia rozgrywane na ekranie.

Gra A Quiet Place: The Road Ahead to jednoosobowy przygodowy horror inspirowany docenioną przez widzów i krytyków serią filmów. To wyjątkowa historia o przetrwaniu pośród inwazji śmiertelnie niebezpiecznych istot. Bohaterką gry osadzonej w świecie A Quiet Place jest młoda kobieta, która jednocześnie zmaga się z apokaliptyczną katastrofą, konfliktami rodzinnymi oraz własnymi lękami. – czytamy na Steamie.