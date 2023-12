A gdyby…? z nowym przedświątecznym zwiastunem. To będzie ostatni serial Marvela w tym roku

Serial animowany A gdyby…? jest niezwykle ciekawym przedsięwzięciem Marvela, bo jego autorzy zdecydowali się pokazać widzom alternatywną wersję wydarzeń i dzieje przygód słynnych superbohaterów MCU. Jest to dość prowokacyjne spojrzenie na to uniwersum – z humorem i zadające tytułowe pytanie, co wydarzyłoby się, gdyby losy bohaterów potoczyły się inaczej.