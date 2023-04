85 tysięcy osób chciało skasowania Królowej Kleopatry. Petycję nagle skasowano

Nie milkną echa nadchodzącego fabularyzowanego serialu dokumentalnego Netflixa zatytułowanego Królowa Kleopatra. Pierwszy zwiastun produkcji wywołał wiele kontrowersji ukazaniem czarnej Kleopatry. Na takie „fałszowanie historii” nie zgadzają się Egipcjanie i jeden z prawników pozwał twórców Królowej Kleopatry oraz władze Netflixa. W obronie serialu stanęła reżyserka, Tina Gharavi, która w długim liście broniła się przed krytyką, twierdząc, że nie ma nic złego w tym, że w Kleopatrę wcieliła się czarnoskóra aktorka. Widzowie postanowili więc wziąć sprawy we własne ręce i stworzyli petycję, aby skasować Królową Kleopatrę. Niespodziewanie parę dni później petycję usunięto.

Petycję o anulowanie serialu dokumentalnego odpowiadali Egipcjanie Maha Shehata i Aikk Yasser. W ciągu niecałych dwóch dni petycję podpisało ponad 85 tysięcy osób. Z nieznanych przyczyn serwis change.org usunął petycję o anulowanie Królowej Kleopatry.

Założyciele nie zrazili się tym i wystartowali z nową petycją. Ta jednak nie cieszy się już taką popularnością i przez tydzień podpisało ją zaledwie 6,5 tysiąca osób.

Afrocentryzm to pseudonauka, którą forsują propagandowe grupy, aby zawłaszczyć historię Egiptu i okraść z niej prawdziwych Egipcjan. Używając fałszywych artykułów i zerowych dowodów, nadal próbują fałszować historię. […]

Serial jest wyraźnie zrobiony, aby wspierać ruch afrocentryczny, który twierdzi, że jest właścicielem starożytnej cywilizacji egipskiej, i skonsolidować to, co ten ruch promuje. Egipt nigdy nie był czarny i nigdy nie był biały, Egipt to po prostu Egipt. Istnieje wiele wspaniałych afrykańskich/czarnych cywilizacji, ale Egipt NIE był/nie jest jedną z nich – czytamy w opisie petycji.