5 gier do odebrania w Amazon Prime Gaming. Pojawiły się kolejne tytuły z nowej oferty

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami już dzisiaj otrzymamy dostęp do kolejnych gier w ramach Amazon Prime Gaming. W usłudze od jakiegoś czasu jest już obecne między innymi BioShock 2 Remastered oraz SteamWorld Quest. W godzinach popołudniowych otrzymamy dostęp do pięciu nowych tytułów - warto dodać, że jest to o 2 więcej niż w poprzednim rozdaniu.

Do listy gier dostępnych w Amazon Prime Gaming już dziś dołączą takie tytuły, jak Zombie Army 4: Dead War, To The Rescue! oraz chyba najbardziej wyczekiwany przez wszystkich Deus Ex GOTY Edition. Dokładnie za tydzień w usłudze pojawią się ostatnie podane na liście produkcje. Pełną ofertę za bieżący miesiąc Prime Gaming zamieszczamy poniżej.

Amazon Prime Gaming – pełna oferta gier na styczeń 2024