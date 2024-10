207 bossów w Elden Ring i Shadow of the Erdtree pokonanych bez trafienia

Niesamowity wyczyn jednego ze streamerów.

Kilka miesięcy temu udostępniono wyczekiwany przez wielu dodatek do popularnej gry studia FromSoftware, czyli Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Od tego czasu w sieci pojawiło się wiele nagrań, na których gracze przechodzą DLC w niestandardowy sposób. Wczoraj jeden ze streamerów ukończył jedno z najtrudniejszych wyzwań. Przejście Elden Ring: Shadow of the Erdtree ukończone bez trafienia Popularny streamer o nazwie “GinoMachino” zajmuje się przechodzeniem różnych gier studia FromSoftware w ciekawy sposób, choć od kilku miesięcy gra on głównie w dodatkek do Elden Ringa. Od samej premiery jego celem było pokonanie wszystkich bossów z gry (łącznie z dodatkiem) bez zostania trafionym przez jakikolwiek atak przeciwnika lub pułapkę umieszczoną na mapie. Po wielu próbach wyzwanie zostało ukończone na jednej z transmisji. Wczytywanie ramki mediów.

Nie trzeba tłumaczyć dlaczego tego typu przejście Elden Ringa stanowi duże wyzwanie, lecz warto wspomnieć, że w dodatku pojawiło się 42 nowych bossów oraz nowy system ulepszania postaci. Polega on na zbieraniu odpowiedniego przedmiotu, dzięki któremu nasz bohater staje się silniejszy w walce. Do walki z bossami gracz używał głównie broni o nazwie Bloodfiend's Arm oraz inkantacji Light of Miquella, co pozwoliło na zadawanie bardzo dużej liczby obrażeń wrogom oraz eliminowanie trudno dostępnych przeciwników z dystansu.

Wspomniany gracz wykonał już to wyzwanie, lecz nie było w tym czasie dostępnego dodatku do Elden Ringa. Tym razem jest to już prawdopodobnie finalna wersja gry - nie zapowiada się, że twórcy dodadzą jeszcze jakąś zawartość. Warto wspomnieć, że w obu przypadkach ostatnim bossem w przejściu był Rycerz Godricka z samouczka gry, który był bohaterem wielu memów związanych z grą. Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring został wydany 25 lutego 2022 roku na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC. Dwa lata później, a dokładnie 21 czerwca ukazał się dodatek do gry - Shadow of the Erdtree. A oto przejście podstawowej wersji Elden Ring z pokonaniem wszystkich bossów – oczywiście bez trafienia.

Adam "Harpen" Berlik W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.