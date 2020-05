News

W minionym tygodniu SEGA i Creative Assembly zapowiedziały kolejny pakiet dodatkowej zawartości do wydanej w 2017 roku strategii Total War: Warhammer 2. DLC zatytułowane The Warden & the Paunch trafi na Steam dokładnie 21 maja, a wraz z nim zwyczajowa aktualizacja, w której znajdzie się nieco darmowej zawartości i szereg poprawek. Twórcy postanowili nakreślić bezpłatną zawartość, jednocześnie informując o kolejnym darmowym bohaterze Warhammera.

Imrik, Lord of Dragons w darmowym DLC do Total War: Warhammer 2

Tym samym dowiedzieliśmy się, że już w nadchodzący czwartek obok dostępnych w płatnym pakiecie Strażnika i Bebzola pojawi się darmowy Legendarny Lord – Imrik, Lord of Dragons. Ten wesprze frakcję Elfów Wysokiego Rodu i otrzyma dwa mounty oraz specjalną mechanikę frakcji dla Rycerzy Caledoru.

Jednocześnie Creative Assembly szykuje gruntowny remont mechanik frakcji Zielonoskórych, który obejmie także nowe pozycje startowe, jednostki i drzewko technologii. Drobne zmiany pojawią się także dla wspomnianych już Elfów Wysokiego Rodu, ale wszystkiego dowiemy się na przededniu premiery paczki, gdy twórcy ujawnią jej kompletną zawartość. Tymczasem przypominamy, że w dniu premiery DLC i aktualizacji – 21 maja – w Total War Access będzie czekać na Was darmowy mount Catchweb Spidershrine.

Total War: Warhammer 2 ukazało się we wrześniu 2017 roku. Creative Assembly od dłuższego czasu pracuje już nad Total War: Warhammer 3, ale wciąż nie pokusiło się o oficjalną zapowiedź gry. Zaprezentowało za to kolekcjonerską karciankę Total War: Elysium.